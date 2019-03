"Alita: Battle Angel" يتربع على عرش شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجح فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita: Battle Angel" في التربع على عرش شباك التذاكر الأمريكي في أول أيام عرضه، بإيرادات بلغت 8.716 مليون دولار من 3.790 دور عرض، مزيحًا فيلم الرومانسية "Isn’t It Romantic" والذي بلغت إيراداته 6.245 مليون دولار في أول أسابيع عرضه.

جاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا "What Men Want" بـ25 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه، بينما احتل المركز الرابع فيلم الرعب "Happy Death 2U" بـ3 ملايين في أول أسابيع عرضه. وفي المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة "The Lego Movie 2" بـ41 مليون دولار في ثاني أسابيع عرضه.

احتل المركز السادس فيلم الأكشن والجريمة "Cold Pursuit" بـ15 مليون دولار في أسبوع عرضه الثاني. وجاء في المركز السابع فيلم الكوميديا والدراما "The Upside" بـ88 مليون دولار بعد قرابة شهر من عرضه تجاريًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Glass" بـ100 مليون دولار في خامس أسابيع عرضه، وفي المركز التاسع والعاشر جاء فيلما "The Prodigy" و"Green Book" بـ7 ملايين للأول في ثاني أسابيع عرضه، و60 مليون دولار للثاني بعد شهر من عرضه تجاريًا.

"Alita: Battle Angel" مقتبس من سلسلة كتب يابانية تحمل عنوان "Gunnm" للكاتب الياباني، يوكيتو كيشيرو، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات حول "آلية" تقوم برحلة للكشف عن مبتكرها وعن حقيقة وجودها، إلا أنها تنخرط في حرب ستغير حياتها للأبد.

يشارك في بطولة الفيلم جينيفر كونلي، ماهر شالا علي، ميشيل رودريجز، كريستوف فالتز، وروزا سالزار، وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ200 مليون دولار.