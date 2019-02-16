محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-أحمد الجزار: على بعد عدة أمتار من قصر البرينالي الذي سيشهد اليوم إعلان جوائز الدورة الـ 69 لمهرجان برلين السينمائي، شهد ميدان "بوتسدامر بلاتز"، مظاهرة لأصحاب السترات الصفراء أعلنوا خلالها احتجاجهم على المرتبات، وطالبوا الحكومة بزيادتها بشكل عاجل.

وقام الأمن بالإتفاف حول المتظاهرين داخل الميدان المجاور لقصر المهرجان حتى يتم السيطرة على حركتهم، وعدم إحداث أي شغف محتمل.

ورغم أن عدد المتظاهرين لم يزيد عن عشرات العمال إلا أن الأمن تواجد بشكل مكثف بمحيط الميدان.

وكان العاملين بالمواصلات العامة قد قاموا بإضراب أمس الجمعة من الساعات الأولى من اليوم حتى الثانية عشرة ظهرًا، كنوع من الضغط على الحكومة لرفع رواتبهم.

في سياق اَخر، يشهد قصر البرينالي مساء اليوم السبت تواجد معظم نجوم وصناع الأفلام المشاركة بالمهرجان خلال هذه الدورة للإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الـ 69.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعلان جوائز برلين السينمائي بساعات.. مظاهرة لأصحاب "السترات الصفراء" بجانب قصر المهرجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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