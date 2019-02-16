الياباني "37 ثانية" والسوداني" التحدث عن الأشجار" يحصدان جوائز الجمهور بالبانوراما في "البرينالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-أحمد الجزار

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي اليوم السبت، عن جوائز الجمهور بالبانوراما، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 69 للمهرجان التي تقام حاليًا في الفترة من 7 إلى 17 فبراير.

وحصل الفيلم الياباني "37 ثانية"، على جائزة أفضل فيلم روائي، بينما حصل السوداني "التحدث عن الأشجار"، على جائزة أفضل فيلم وثائقي.

ويستعرض الفيلم السوداني تاريخ السينما السودانية بعد محاولات من البعض لطمس هذا التاريخ، ويحاول المخرج صهيب جاسم البري، الذي يقدم أولى تجاربه الوثائقية الطويلة من خلال هذا الفيلم، الكشف عن دور العرض التي كانت موجودة بالسودان، ومحاولة إيحاءها من جديد من خلال "جماعة الفيلم السوداني".

أما الجائزة الثانية للجمهور في قسم الأفلام الروائية فحصل عليها الفيلم الصربي Savovi، بينما حصل على المركز الثالث الفيلم الأسترالي Buoyancy

أما قسم الأفلام الوثائقية فقد حصل على المركز الثاني، الفيلم الأمريكي "مسافر منتصف الليل"، أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم الإيرلندي "إطلاق النار على المافيا".

ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز على صناع هذه الأفلام مساء غدٍ الأحد بسينما ماكس 7.

يذكر أن هذه الدورة هى الـ 21 لجوائز الجمهور التي أطلقها المهرجان لأول مرة عام 1999، وقد شارك في التصويت هذا العام 29 ألف شخص.

وضم قسم البانوراما هذا العام 45 فيلمًا من 38 دولة، بينهم 15 فيمًا وثائقيًا.