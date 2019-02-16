لماذا غابت بيرين سات عن حفل زفاف هازال كايا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 06:18 مساءً - مواقف كثيرة بين نجوم الفن أثبتت أنهم مثل كل البشر،يتعاملون بندية مع بعضهم البعض،ويسيرون حسب المثل القائل: "كما تعاملني.. أعاملك".



وفي حفل زفاف الممثلة التركية الشابة هازال كايا "28 عاماً" على الممثل والمخرج والموسيقي علي أطاي"42 عاماً" الأسبوع الماضي ،أثارحضور معظم نجوم المسلسل الرومانسي الشهير "العشق الممنوع" وعلى رأسهم: بطله الأول كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند حفل زفاف زميلتهم الشابة الممثلة هازال كايا الشهيرة بنهال صاحبة الدور النسائي الثاني في المسلسل الإعجاب والإهتمام مساء 6 فبراير في اسطنبول،وأثارأيضاً فضول الملايين والجدل بين المتابعين حول سر غياب بطلته الأولى الممثلة بيرين سات الشهيرة بسمر عن مشاركة هازال كايا وفريق المسلسل فرحتها الأكبر في حياتها جدل المتابعين في منصات التواصل الإجتماعي،وانتقد بعضهم بيرين سات لعدم حضورها الحفل.



وقامت الصحافة التركية بكشف سبب غياب بيرين سات عن حفل زفاف هازال كايا،وكان السبب: هو عدم تلقي بيرين سات دعوة لحضور الحفل من الأساس. والسبب أن بيرين سات حين تزوجت مغني البوب التركي كينان دوغلو في لوس أنجلوس عام 2014، لم توجه دعوة إلى هازال كايا لحضور حفل زفافها،وردت هازال كايا عليها بالمثل،فاستثنتها من الدعوة إلى حفل زفافها،بينما دعت معظم فريق مسلسلها الأشهر "العشق الممنوع"،ولبوا جميعاً دعوتها ،ولم يغب أحد منهم،وحضر كافة نجوم مسلسلاتها الأنجح والأكثر شعبية: كيفانش تاتليتوغ بطل مسلسلها "العشق الممنوع" ،وحضر تشاتاي أولوسوي بطل أولى بطولاتها الدرامية "فريحة" الذي ضرب موسماه الأول والثاني رقما قياسياً بنسبة المشاهدة،وفشل الثالث عندما انسحبت منه بموتها،وحضر بوراك دنيز بطل مسلسلها الأخير "حكايتنا" اللذين نجحا معاً كثنائي لموسمين دراميين وبسببه أجلت هازال كايا شهر عسلها للصيف القادم.



وكشف غياب بيرين سات عن حفل زفاف هازال كايا،أن علاقة الممثلتين ببعضهما ظلت طيبة خلال تصوير المسلسل،وبعد انتهاء تصويره،انتهت علاقتهما ببعضهما،ولم يحدث أي اتصال بينهما على الإطلاق.



وقد وجهت هازال كايا بعد مرور فترة بسيطة على حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" رسالة شكر إلى كل من عمل على إنجاح حفل زفافها،كما شكرت كل المدعوين الذين لبوا دعوتها، وأسعدوها بحضورهم قائلة إنهم كانوا لها بمثابة العائلة الواحدة،وأنها تحبهم،وأنها محظوظة جداً بوجودهم في حياتها.



كما حظي تعليق للممثل التركي الكبير سيلتشوك يونتيم الشهير بعدنان بيك إلى جانب صورة له مع زملائه في "العشق الممنوع" والعروس في السوشيال ميديا بكثير من لايكات الإعجاب،وقال في التعليق "نعم.. زوجنا إبنتنا"،في إشارة إلى ابنته الدرامية العروس هازال كايا.

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