نانسي عجرم توجه رسالة لـ"إليسا" بعد خضوعها لعملية جراحية

نانسي عجرم واليسا كتب - أحمد أيوب: وجهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر صفحتها الشخصية بموقع التديونات"تويتر"، رساله للمطربة إليسا، وذلك لدعمها بعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، كاتبةباللغة الإنجليزية: "عزيزتي إليسا.. أتمنى أن تكوني بخير وكل شيء تم كما خططتي إليه.. نتمنى لكي الشفاء العاجل.. ونحبك". تكوني بخير وكل شيء تم كما خططتي إليه.. نتمنى لكي الشفاء العاجل.. ونحبك". وكانت إليسا سافرت إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية في يدها بسبب تراكم المياه في جسمها نتيجة العلاج الذي كانت تتناوله بعد إصابتها بسرطان الثدي. يُذكر أن إليسا أعلنت العام الماضي عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، من خلال كليب أغنيتها الشهيرة "إلى كل اللي بيحبوني".

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