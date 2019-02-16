تعرف على أهم المحطات في حياة سامي سرحان

كتب - أحمد عمرو:

تحل اليوم الذكرى الـ14 لوفاة "الكوميديان العجوز" سامي سرحان، الذي ولد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر من عام 1930، فهو ينتمي لأسرة فنية بإمتياز، حيث أن والده هو الفنان أسامة سرحان، كما أنه يعتبر الشقيق الأصغر للنجمين شكري سرحان، وصلاح سرحان.

بدأ سامي سرحان مسيرته الفنية مع "فرقة الهواة"، ظهر في فترة شبابه في بعض الأدوار الصغيرة وأدوار الكومبارس، التي جسد خلالها أدوار الشر، ثم عمل ممثلًا بالسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة مع أوائل الستينيات، و تألق في فترة شبابه بأدوار الشر والغلظة و كانت أولى أعماله السينمائية مع شقيقه شكري سرحان بعنوان "الحقيبة السوداء"، والذي تم عرضه في عام 1962، ثم توالت العديد من أعماله كانت أبرزها: "معسكر البنات"، "محمد رسول الله"، "صاحب الجلالة"، "هالة حبيبتي".

مر الفنان الراحل سامي سرحان بتجربة مريرة، حيث أنه لم ينجو من سلاح المخدرات، و الذي قضى على أثرها 6 أشهر بالسجن، إلا أن نجوميته ساعدته للتخلص من تلك السلاح الفتاك، فالسجن لم يكن محبطًا، و لكن دفعه لمواصلة مسيرته الفنية بلون جديد أظهر فيه براعة من خلال تقديم الأدوار الكوميدية، و التي لم يكن اعتاده الجمهور فيها، فقد أتجه النجم الراحل سامي سرحان للمشاركة في الأعمال الكوميدية، و التي زادت من شهرته و لكي تجعل له لقب "الكوميديان العجوز"، والذي عرف به حتي وقتنا هذا، ومن أبرز تلك الأعمال "الإرهاب والكباب"، "النوم في العسل"، "عبود على الحدود"، "الناظر صلاح الدين"، "فول

الصين العظيم"، و الذي جسد من خلاله "جابر الشرقاوي"، حيث تعلق بها الجمهور و جعلته وأشهر الممثلين الذين تُستغل مشاهدهم، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بطريقة الكوميكس والأفيهات، "التجربة الدنماركية"، "أفريكانو"، "سوق المتعة"، و كانت تلك الأعمال بمثابة نقلة جديدة في حياته الفنية للاعتماد عليه كممثل رئيسي في الأفلام الكوميدية.

و في يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير من عام 2005، رحلت روح النجم للمولي عز و جل، عن عمر يناهز الـ 75 عاماٌ، و لكن سيظل الفنان الموهوب سامي سرحان عايش بأقوال لم تمت بل تستخدمها الأن وسائل التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كأفشات أفلام.

تعتبر حياة الفنان سامي سرحان، خير دليل على أن النجاح لا يحدده عمر على مستوى الحياة، وعلى المستوى الفني تؤكد حياة سامي سرحان أن نجاح الفنان ونجوميته لا يقاس بسنوات الخبرة وعدد الأعمال الفنية، ولكن يعتمد بشكل أساسي على قوة المشاركة وفاعلية الحضور في عمل واحد أو عبارة سينمائية تدخله التاريخ.