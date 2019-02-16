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حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، مقدمه برنامج Arabs Got Talent ، على مشاركة جمهورها حماسها بانطلاق أولى حلقات الموسم السادس من البرنامج، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت ريا في صورة نشرتها عبر حسابها برفقة قصي، الذي يقدم معها حلقات البرنامج، وعلقت قائلة: "جاهزين"، وأبدى متابعوها حماسهم بالموسم الجديد وبظهورها من جديد بإطلالتها المتميزة التي
يذكر أن أولى حلقات برنامج المواهب "Arabs Got Talent"، سوف تعرض اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، على قناة "إم بي سي مصر"، وتتكون لجنة التحكيم من أحمد حلمي، نجوى كرم، وعلي جابر.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاقه.. ريا أبي راشد تستعد مع جمهورها لأولى حلقات "Arabs Got Talent" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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