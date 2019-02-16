تفتتح الفنانة هالة الشاروني، غدًا الأحد، معرضها "هو، وهي، ونحن" للفن التشكيلي، بجاليري سماح في الزمالك، وذلك في تمامالسابعة مساء، ويستمر المعرض حتى يوم 27 فبراير الجاري.
وقد ولدت الفنانة عام 1982، وحصلت على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة حلوان في 2004، ثم نالت على درجة الماجستير في الرسم والتصوير، ولها العديد من المعارض داخل وخارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. افتتاح معرض هو وهي ونحن لهالة الشاروني بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.