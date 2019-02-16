فيديو رومنسي يحدث ضجة.. شاهدوا كيف احتفلت سمية الخشاب وأحمد سعد في يوم الحب!

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 05:35 مساءً -

إحتفلت الفنانة سمية الخشاب وزوجها أحمد سعد بيوم الحب بطريقة مميزة، من خلال تقديمهما أغنية معاً على المسرح وتبادلا نظرات الحب الصادق أمام المشاهدين.



وشاركت الخشاب متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمقاطع فيديو وصور من حفلتها الأخيرة في أربيل العراقية، واختارت فستاناً قصيراً أحمر اللون، وقدمت مع زوجها أغنية “بلحلال يا معلم”، ونال المقطع إعجاب الالاف من متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم بعودتها للغناء، وتغزل العديد من الاشخاص بصور سعد المميز.

وعلقت الممثلة المصرية على صورتها قائلة: “من تكريم حفله عيد الحب. حبيبي شكرا على وجودك جانبي ومن نجاح لنجاح وربنا يديمك نعمه في حياتي”.

كذلك نشرت سمية مقطع فيديو رومنسي من حفل زفافهما المفاجئ خلال تقديمهما لرقصة “السلو” على الاغنية التي قدمها لها سعد كهدية، وبدا في غاية السعادة ووجهت المعايدة بيوم الحب لكل متابعيها.

بدوره، نشر سعد مقطع فيديو من الحفل نفسه وعلق عليه “يا رب والنبي املأ قلوب جميع الناس بالحب ان شاء الله”.