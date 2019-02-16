كارول سماحة تتألق وتشعل أجواء عيد الحب في الأقصر – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الحب في محافظ الأقصر بجمهورية مصر العربية. وقدّمت كارول سماحة خلال الحفل الذي حضره جمهور عريض من محبّيها باقة من أروع أغنياتها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجميع بشكل ملحوظ. تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأحمر فبدت بغاية الأناقة والجمال وسرقت الأنظار بإطلالتها. على صعيد آخر، انتهت كارول سماحة من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “وحشوني الحبايب”، وهي من كلمات هاني رجب وألحان مديح وتوزيع بلال الزين، ومن المقرر طرحها قريبًا.

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