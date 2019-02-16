هدى حسين امرأة تحوي كل التناقضات في مسلسل “غصون في الوحل”

متابعة بتجـــــــــــــرد: غصون، امرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسيّة كثيرة، فتحوّلت إلى إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، وهو ما ينعكس سلباً على حياتها، ضمن الدراما الاجتماعيّة الخليجيّة “غصون في الوحل” من تأليف منى نوفلي وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة النجمة هدى حسين، محمد الرشيد، عبدالله الطراروة، عبدالله السيف، محمد المنيع، لطيفة المجرن، فوز الشطي، أميرة محمد، سارة القبندي، علي الحسيني وغيرهم.

توضح النجمة هدى حسين أنها المرة الأولى التي تظهر فيها بشخصية مشابهة، “لأن غصون امرأة تحوي كل التناقضات والمفارقات في شخصيتها، فهي إنسانة عاشت ماضٍ أدى بها إلى أن تحقد وتسخط على كل من حولها، وتحاول بأي شكل من الأشكال أن تتسبب في أذية الناس”. وتعود حسين إلى طفولة المرأة، لتقول: “هذه العقد لم تأتِ من فراغ، بل من طفولة بائسة وصعبة عاشتها، وبيئتها كلها كانت تعاملها بقسوة بما فيها أسرتها الضيقة، والمجتمع المحيط بها، ونحن نعلم أن كل ما يتكون في الطفولة يبقى في داخلنا وتظل ترسباته تؤثر في يومياتنا، ويعيش في خيالنا ونفسيتنا ويؤثر على سلوكياتنا وينعكس بالتالي على تصرفاتنا”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور ستؤدي بها إلى شخصية مليئة بالعقد ستظهر بالصورة التي ستتابعونها في العمل على شاشة MBC1”.

وعن الشخصيات التي قد تؤثر عليها في سياق الأحداث، تجيب حسين بالقول أن “غصون هي من ستؤثر في المحيطين بها، وهي رئيسة قسم الموظفات في إحدى الوزارات، ومحاطة بمجموعة من الموظفات في العمل، وتخرج كل عقد النقص التي فيها عليهن”. وتضيف قائلة: “هي فاقدة للرجل في حياتها، فأبوها ليس موجوداً، وليس لديها أخ أو زوج، علماً بأنها تحلم دوماً بأن تؤسّس أسرة وتحقق حلم الأمومة”.

وتوجّه النجمة هدى حسين رسالة إلى الجمهور بالقول أن “شخصية غصون جديدة عليّ قد تكرهونها أو تتعاطفون معها، وأترك الحكم في النهاية لكم أنتم”.

يُعرض مسلسل “غصون في الوحل” مع النجمة هدى حسين على MBC1، اعتبارً من 17 شباط/فبراير، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 03:00بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 06:00 مساءً بتوقيت السعودية.