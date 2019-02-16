متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها على صحتها، لافتًة إلى أنها بخير بعدما أجرت عملية جراحية في مدينة بروكسل البلجيكية، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها لمعرفة حالتها الصحية.
وكتبت إليسا عبر "تويتر"، قائلًة: "صباح الخير أحبائي، شكرًا لكم جميعًا من أجل محبتكم ودعمكم، أنا بخير الحمد لله وأفتقدكم جميعًا".
وكانت مواطنتها النجمة نانسي عجرم، تمنت لإليسا التعافي سريعًا، فكتبت عبر "تويتر": "عزيزتي إليسا، أتمنى أن تكوني بخير، وكل شيء جرى كما خططتي له، نتمنى لكي شفاء وتعافي سريع، نحبك كثيرًا، قبلاتي".
وتفاعل متابعوها مع تغريدتها قائلين: "حياتي أنا الحمد لله على سلامتك إن شاء الله ما بتشوفي غير الأشياء الحلوة في حياتك، تنذكر وما تنعاد"، "الحمد لله على سلامتك".
يُذكر أن إليسا، كشفت عن سفرها إلى بروكسل وذلك من خلال جملة مقتضبة عبر تغريدة لها كتبت فيها: "أحزم حقائبي إلى بروكسل".
وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت سابقًا أنها تستعد للسفر في فبراير للخضوع لعملية جراحية في يدها بسبب تورمها وتراكم المياه في جسمها نتيجة علاجها من سرطان الثدي.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تُغرّد بعد خضوعها لجراحة في بلجيكا.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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