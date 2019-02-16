حورية فرغلي أفضل ممثلة في مهرجان الكاثوليكي للسينما

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: فازت الفنانة حورية فرغلي بجائزة أفضل ممثلة بالدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دورها في فيلم "طلق صناعي" حيث حرصت على تسلّم الجائزة بنفسها في حفل الختام الذي أُقيم مساء أمس وسط حضور فني وإعلامي كبير.

ونال الفنان أحمد الفيشاوي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "عيار ناري" فيما تغيب عن الحضور بسبب سفره، وحصد فيلم "يوم الدين" نصيب الأسد من الجوائز حيث نال مخرجه أبو بكر شوقي جائزة أفضل إخراج، وحصل الفيلم جائزة أفضل فيلم، كما فاز أحمد عبد الحفيظ بجائزة أفضل ممثل دور ثان، ونال راضي جمال جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما حصل شهاب إبراهيم على جائزة تقدير عن دوره في الفيلم.

ونال مدير تصوير الفيلم جائزة التصوير مناصفة مع مدير التصوير عبد السلام موسى عن تصوير فيلم "عياري ناري"، كما نال صنّاع فيلم "يوم الدين" جائزتي المونتاج والموسيقى التصويرية.

وشهدت الدورة المهداة لروح الفنان الراحل جميل راتب، تكريماً لمصطفى شعبان، مجدي كامل، المخرج عادل أديب، مدير التصوير محمد مختار، السيناريست محمد سليمان والناقد إمام عمر باعتبارهم أعضاء لجنة التحكيم بوقتٍ عبر فيه مصطفى شعبان عن سعادته بالتكريم من المركز الكاثوليكي الذي حصد منه أول تكريم بحياته من خلال دوره بفيلم "فتاة من اسرائيل".

وتسلم الناقد طارق الشناوي والمخرج يسري نصر الله تكريماتهما عن الدورة الحالية بعدما تغيبا عن حفل الافتتاح لتواجدهما خارج مصر. فيما أحيت حفل الختام الفنانة الشابة آية عبد الله التي قدمت عدداً من أغانيها الخاصة بجانب اغنية "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تفاعل الحضور.

