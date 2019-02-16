الاثنين.. تكريم طارق الشناوي بجامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بمناسبة مرور ٨٠٠ عام على إنشاء مدينة المنصورة، تكرم جامعة المنصورة الناقد الكبير طارق الشناوي، صباح يوم الاثنين الموافق 18 فبراير.

ومن المقرر أن تُقام ندوة للناقد الكبير في جامعة المنصورة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يُذكر أن الشناوي استلم أمس الجمعة 15 فبراير، تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في حفل ختام دورته الـ67.