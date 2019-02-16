الجمعة.. العرض المسرحي "طوبة ورقة مقص" على مسرح تياترو آفاق

يستعد أبطال مسرحية "طوبه ورقة مقص"، لتقديم عرضهم المسرحي على خشبة مسرح تياترو آفاق للفنون الحرة والمستقلة، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساءً.
تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من ركاب سفينة يقومون باللعب ليأخذ كل راكب 12 كارت و 4 طوب، 4 ورق و 4 مقص ليبدأ اللعب الذي ينتهي بخساره أحد
يذكر أن مسرحية "طوبة ورقة مقص"، يقدمها فريق الشهيدة ماجي، الذين قدموا قبل ذلك مجموعة متنوعة من الأعمال المسرحية الناجحة والمتميزة منها عاهات وتقاليد ، عشنا وشفنا ، الوائع ، سامر، وغيرها.
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