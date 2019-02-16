محمد منير يروج لحفله القادم بفاميلي بارك احتفالًا بالألبوم الجديد

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روج الفنان محمد منير، لحفله القادم بفاميلي بارك، الذي يستعد لإحيائه احتفالًا بإطلاق ألبومه الجديد "وطن"، وسط جمهوره ومحبيه، وأعلن توافر تذاكر الحفل بداية من اليوم السبت، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ومن المقرر أن يقدم منير خلال الحفل باقة من أروع أغانية التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهوره بالحماس، منها "يونس، طاق طاقية، روح، من غير كسوف، من أول لمسه، لو باقي في عمري"، بالإضافة لبعض
يذكر أن المطرب محمد منير تألق بالأمس في حفل ضخم أحياه بالقرية العالمية في دبي، وحرص الكينج في بدايته علي توجيه رسالة تمنَّى من خلالها أن يعم السلام جميع البلاد العربية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات عام التسامح في دولة الإمارات.
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