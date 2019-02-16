الثلاثاء المقبل.. الأكاديمية العربية تستضيف عاطف بشاي في " فن كتابة السيناريو"

عاطف بشاي

كتب - أحمد عمرو:

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع شيراتون، الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير من الشهر الجاري، وذلك ضمن

ندوة " فن كتابة السيناريو وعلاقته بالمتلقى"، ومن المقرر أن تبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

يذكر أن الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، له العديد من الأعمال السينما والتليفزيون، ومن أشهرها "عمارة يعقوبيان"، "تاجر السعادة"، "السندريلا"، "ونسيت أني امرأة"، "أحوال شخصية"، "صاحب العمارة"، "محاكمة علي بابا"، "يوميات امرأة عصرية"، "الحلم القاتل"، "المنحوس"، "الحب و سنينه".

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