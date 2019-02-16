- 1/2
- 2/2
تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع شيراتون، الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير من الشهر الجاري، وذلك ضمنندوة " فن كتابة السيناريو وعلاقته بالمتلقى"، ومن المقرر أن تبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
يذكر أن الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، له العديد من الأعمال السينما والتليفزيون، ومن أشهرها "عمارة يعقوبيان"، "تاجر السعادة"، "السندريلا"، "ونسيت أني امرأة"، "أحوال شخصية"، "صاحب العمارة"، "محاكمة علي بابا"، "يوميات امرأة عصرية"، "الحلم القاتل"، "المنحوس"، "الحب و سنينه".
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. الأكاديمية العربية تستضيف عاطف بشاي في " فن كتابة السيناريو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.