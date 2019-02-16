للسنة الثالثة.. سوزان نجم الدين حزينة في عيد الحب

سوزان نجم الدين

كتبت - إيمان العوضي :

عبرت الفنانة سوزان نجم الدين عن حزنها بسبب انقضاء يوم عيد الحب وهي بعيدة عن ابنائها للعام الثالث، ونشرت صورة قديمة جمعتها بهم وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت نجم الدين علي الصورة قائلة: "صورٌ من الماضي القريب.. فمتى يأتي المستقبل البعيد.. عيد الحب كان بعيدا عن الحب لعامه الثالث وحيّان وحازم اللّذان كبُرا بعيدا عني يحتفلان بعيد ميلاديهما هناك

في امريكا بعيدا عن حضني.. ولايجمعنا سوى أصواتنا وصورنا التي نتبادلها عبر الأثير".





وتابعت: "كثيرٌ من الحزن والتمنيات بأن تتحول تلك الصورة الى حقيقة واقعة.. ليُثْلَجَ صدري بعناقهم جميعا وتَقُرّ عيني برؤيتهم..علّنا ننسى ألم السنين ووجع الفراق ونحن نذوب حبا وشوقا في لقاءٍ طاااااال انتظاره.. فياالله اجعل هذه اللحظة قريبة.. ولاتحمّلنا مالا طاقة

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لنا به فقد فاض بنا الألم وتمكّن منا الحزن ولم نعد نطيق الإنتظار".

يشار الي أن سوزان نجم الدين محرومه من الإلتقاء بأولادها بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول السورين الي بلاده.

جدير بالذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين بدأت مؤخرًا تصوير أولي مشاهدها في مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال استعدادًا لعرضه في موسم دراما شهر رمضان 2019، ويشاركها البطولة كل من حماده هلال، ايتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، محمد نجاتي ، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير.