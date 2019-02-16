شاهد.. جومانا مراد تشارك جمهورها أول صورة لمولودها

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شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها فرحتها بإنجابها لطفلها الأول محمد، حيث نشرت صورة من المستشفي، ظهر فيها جزء من وجه الطفل ويديها هي وزوجها، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديودهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت جومانا علي الصورة قائلة: " الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. رزقنا الله بمحمد.. أسأل الله ان يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا ويرزقنا بره ويبلغ أشده و يجعله من
يذكر أن والد الطفل الذي أنجبته جومانا مراد هو المحامي ربيع بسيسو، وهو الزوج الثالث لها، والأول كان المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، والثاني كان رجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد.
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