الفنان رازي :"لا أظن أن سعد لمجرد يفعل ذلك وهذا جديدي مع صاحب أغنية ميغنا"

ميرنا وليد - بيروت - فنان يسير في مشواره الفني بخطوات ثابتة، وهو يدرك جيداً ما يريد.

صوته جميل، وحضوره مميز، وها هو اليوم يستعد لإطلاق عمله الجديد.

إنه ​الفنان رازي​ الذي إلتقيناه خلال تسجيل جديده في ستديو ​جو بارودجيان​، وكان لنا معه هذا اللقاء.

أخبرنا أكثر عن جديدك.

أنا بصدد تسجيل أغنية لمسلسل رمضاني جديد، وسجلت أغنية "يلا يلا" مع الفنان العالمي هايغو صاحب أغنية "​ميغنا​"، من كلمات الشاعر محمد ناكوزي وألحان جو بارودجيان، وهي مزيج بين الأرمنية والعربية، وأتمنى أن تنال إعجاب الناس حول العالم.

لماذا إخترت ستوديو جو بارودجيان؟

بلا شك الأستاذ جو، عدا عن أنه مدير أعمالي، هو أيضاً مايسترو ويدرك تماماً ما يريده صوتي أو صوت أي فنان، وأنا أحضر بإستمرار إلى الستوديو وأشعر أني في منزلي مع أصدقائي وأهلي، بداخل جو عبقري كبير يعرف ما أريد وما يليق لصوتي، وخلال جلسة داخل الستوديو وبحضور ​الفنان هايغو​ قررنا تقديم أغنية "يلا يلا".

لماذا برأيك لم تأخذ أغنية "ميغنا" حقها مع مغنيها الأصلي هايغو؟

مع محبتي الكبيرة للفنان ​سوبر ساكو​ والكبير هايغو، أعتبر أن الناس أحبتها وخصوصاً الجيل الجديد، لأنها قُدمت بشكل راقص أكثر، وموسيقى الراب أصبحت مطلوبة أكثر، كما وأن هايغو بدأ مشواره قبل سوبر ساكو وهو معروف جداً، ولكن مؤخراً عرفه الناس في الوطن العربي، هايغو في رصيده العشرات من الأغنيات المعروفة والتي نالت أكثر من مئة مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

هل لديك حفلات قريباً؟

لدي حفلان في دبي، وسأتوجه بعد ذلك إلى "أم الدنيا" مصر لإختيار بعض كلمات الأغنيات.

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ما هو اللون الغنائي الذي تؤديه؟

أنا عرفت باللون الطربي الكلاسيكي، والناس أحبتني، ولكن على أي فنان أن يقّدم كل الألوان لإرضاء أكبر شريحة من الناس.

إلى من تستمع من الجيل الشاب؟

أنا أعشق فن النجم سعد المجرد ورقي الفنان ​وائل جسار​ والفنان ​سعد رمضان​.

بما أنك تحب الفنان ​سعد لمجرد​ هل أنت مع الذي حصل معه؟

لا اعرف تماماً ما هي القضية، ولكن برأيي الشخصي أنا أجده فناناً نشيطاً مهذباً، ولا أعتقد انه يقدم على فعل مثل هذه الاشياء، والدليل إنه اليوم خارج السجن.

ما هو طموحك المستقبلي؟

أريد أن أصل إلى العالمية ولكن لا أسعى أن أصل بشكل سريع لأن سلم الفن لا يرحم، ولا تستطيع القفز على أكثر من درجة في وقت واحد.

مع من تعاملت في ألبومك الجديد؟

مع الشاعر ​سمير نخلة​ وكثيرين، وأحب أن أذكر أني طرحت في السابق أغنية "مش عم صدق" من ألحان ​محمد بركات​.