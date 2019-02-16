نيكولا معوض: "الزواج ليس مقبرة الحب" وهل سيقدّم برنامج تلفزيوني في مصر؟

ميرنا وليد - بيروت - دخل مجال التمثيل وأثبت موهبته بجدارة، فلفت الأنظار وتميّز بأدواره المختلفة والمتنوّعة، إتّبع شعلة شغفه وأضاءها أكثر، فحقق نجاحات كبيرة وشهرة واسعة، ولأن طموحه كبير ولا يوجد في قاموسه المستحيل، ذهب الى مصر وشارك في عدة أعمال هناك، فأثبت أيضاً ومن جديد أنه ممثل بارع وتليق به الشاشة، هو الممثل ​نيكولا معوض​ الذي كان لموقع الفن هذا الحديث الحصري والشيّق معه.

أولاً لنتكلم عن مسلسلك الجديد في مصر "طلعت روحي"، كيف تجد تجربتك فيه، مع العلم أنها ليست التجربة الأولى؟

سعيد جداً بالأصداء التي يلاقيها مسلسل "طلعت روحي"، أنا وكل طاقم العمل يصلنا ردود فعل إيجابية جداً، وهذه أول مرة ألعب دور "رومانتيك كوميدي" فسعيد جداً بهذه التجربة.

بعد أن أثبت نيكولا معوض نفسه في مصر، ما هي الشروط التي تضعها للمشاركة بمسلسل لبناني؟

لأكون صريحاً معك، من قبل أن آتي إلى مصر بدأت أضع شروطاً، وهناك الكثير من المسلسلات التي عُرضت عليّ ورفضتها في لبنان ومصر أيضاً، فأنا أرسم خطة معينة، وأختار الأدوار التي أحبها.

إذا كان هناك جزء ثالث من مسلسل "الحب الحقيقي" هل سنراك فيه؟

بالنسبة للحب الحقيقي، حُكي في الموضوع بخصوص الجزء الثالث، حينما كنا نصوّر الجزء الثاني، إلا أنه بعدها لم نتكلم في هذا الموضوع..إذاً فلا أظن أن هناك جزءاً ثالثاً منه.

مؤخراً حصل إشكال بين الممثلة ماغي بوغصن والممثل ​جوليان فرحات​، ما تعليقك على هذا الأمر؟

رأيت المشكلة بين الممثلة ​ماغي بو غصن​ والممثل جوليان فرحات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وسعدت كثيراً أن هذا الإشكال قد حُلّ، ورأيت آخر فيديو نشره جوليان ويتكلم فيه انه كان هناك سوء تفاهم واعتذر من ماغي، الاثنان شخصان رائعان، وأستغرب الأمر الذي حصل بينهما.

متى سيدخل نيكولا معوض القفص الذهبي؟ وهل تؤمن بمؤسسة الزواج أو تقول إنها مقبرة الحب؟

لم نحدد بعد موعد الزواج، وأؤمن بمؤسسة الزواج والعائلة والشراكة، لا أراه أبداً مقبرة للحب، شيء جميل أن يكون لديك شريكة تشارك معها قصصك، إن كان نجاحك أو فشلك أو حزنك، الزواج يكبّر الحب ، وبالتأكيد إذا كان الإثنان واعيين.

في لقاء مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "أنا وأنا" إعترفت أنك تدخّن أحياناً "الحشيشة"، لم تخف من أن تفصح عن ذلك؟

انا بالحياة عادة لا أدخّن السيجارة أبداً، إلا إذا كان لدي دور في مسلسل يجبرني أن أدخّن، حينما سئلت في إحدى المقابلات عن "الحشيشة" أجبت أني ولا مرة تعاطيت المخدرات، غير الحشيشة فمن وقت لوقت، ففي حال كانوا أصدقائي يدخنونها.. أشارك قليلاً .

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قلتها لأني سُئلت، وأردت أن أكون صريحاً، ولم أخف لأن الناس رأت أني لا أشجّع على هذا ،إنما رأوا أني انسان يجيب بصراحة على الموضوع.

نيكولا معوض بطولة في مصر، وفي لبنان بطولة غير مطلقة..ما السبب برأيك؟

بصراحة مسلسل "الحب الحقيقي" كانت بطولة مشتركة مع جوليان، ولأكون صريحاً معك أكثر، في لبنان عُرضت عليّ البطولة التي تسمّى بالبطولة الرجالية المطلقة، لكن لم أحب السكريبت، وفي وقتها عُرض عليّ بمصر عمل وكان السكريبت والناس كانوا جميلين، وأكيد في حال عُرض عليّ في لبنان مسلسل يتضمن السكريبت الجميل وأناس أحب أن أعمل معهم، فبالتأكيد أوافق.

هل سنرى نيكولا معوض كمقدم للبرامج؟

نعم، كان هناك حديث في مصر منذ سنة عن برنامج، ولم يتم بعد ، ومن الممكن أن يكون هذه سنة، ما زلنا بأول التحضيرات والمفاوضات.

اي من المسلسلات التي تعرض حالياً تتابعها؟

أتابع مسلسل "ما فيي" أحب هذا العمل كثيراً، معتصم النهار وفاليري أبو شقرا وزينة مكي وجان دكاش وجو طراد وبيار داغر وليليان نمري، نتاشا شوفاني وأحمد الزين وكارلا بطرس، سعيد جداً بالمسلسل، فالنص جميل والممثلون موهوبون، رشا شربتجي قامت بعمل جميل..أبارك لهم جميعهم.

أتابع أيضاً من وقت لوقت "ثواني" لأني اشتقت كثيراً أن أرى ريتا حايك وأحب كثيراً سمير حبشي، وأحب أيضاً في العمل عمار شلق، نيكولا مزهر، ستيفاني عطالله، رودريغ سليمان، نهلا داوود وفادي ابراهيم وغيرهم.

الى جانب أي من الممثلين ترغب بالتمثيل؟

ارغب بالتمثيل مرة أخرى إلى جانب يحيى الفخراني، أحب أيضاً أن أمثل إلى جانب هند صبري، روبي، أحمد الفيشاوي، يسرا، ونيللي كريم.