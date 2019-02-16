كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -
تحدثت الفنانة غادة عادل عن حياتها الشخصية وعلاقتها بطليقها المخرج مجدي الهواري بعد عام ونصف من الانفصال، مؤكدة على وجود علاقة صداقة متينة بينهما.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج “سهرانين” أنهما “قررنا الانفصال لما حسينا أنا ومجدي إن استمرار زواجنا هيسبب مشاكل أكبر وهيخلق جو غير مناسب لتربية الأطفال الخمسة”.
وأضافت: “بقينا صحاب أكتر من الأول وعلاقتي بمجدى قوية وكبيرة عيشنا مع بعض أكثر من 20 سنة، وعلاقتنا مستمرة بشكل مميزة وأصبحنا نمزح ونضحك أكثر من قبل رغم الانفصال”.
وكانت النجمة المصرية أعلنت العام الماضي خبر انفصالها بشكل رسمي عن الهوري بعد انتشار الكثير من الاخبار حول الأمر، مؤكدين استمرار علاقة الصداقة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا غادة عادل تتحدث للمرة الاولى عن سبب طلاقها وعلاقتها بطليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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