كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -
تعرضت الفنانة السورية أصالة لموقف محرج أثناء استعدادها لإحياء حفلها الثاني في العاصمة السعودية.
فقد ظهرت في مقطع فيديو عرض ضمن تقرير لبرنامج “تراندينغ” الذي يقدّم على شاشة MBC4 وهي تتوجه إلى مكان الحفل.
وأفاد التقرير بأنها شعرت بالتوتر ما جعلها تتعثر أثناء صعودها السلالم. كما لفتت الفنانة الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً بتصميم مميز باللون الأبيض، إلا أن التفصيل الذي أشعل المواقع كان خاتمها الغريب الذي تدلى منه أكسسوار مستوحى من علم المملكة العربية السعودية.
وتعليقاً على ذلك أوضحت قائلة للجمهور: “فكرة جديدة أول مرة بعملها”. ويشار إلى أن الحفل أقيم على مسرح جامعة الأميرة نورة وحضره حشد كبير من المعجبين رغم الأجواء الباردة.
وهو ما أشارت إليه أصالة بقولها: “الأجواء باردة لكنني مشتاقة لكم وإن شاء الله ألتقي بكم مرة أخرى في أجواء دافئة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أصالة بموقف محرج في الرياض.. ماذا حدث لها وما قصة خاتمها الغريب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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