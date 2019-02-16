إبنة إلهام الفضالة تفضح خصوصياتها وتشعل المواقع.. ما قصة الغرفة والسرير؟

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد نشرته منى العتيبي، إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة برفقة زوجها نواف.

فقد سمع صوتها فيه وهي تكشف أنها انتظرت زوجها لوقت طويل في أحد الفنادق بناء على طلبه.

وعرضت سيرهما معاً في اتجاه إحدى الغرف حيث كان يعدّ لها مفاجأة لمناسبة عبد الحب.

وتم تزيين الغرفة بالبالونات والورود. إلا أن الكثير من المتابعين أعربوا عن غضبهم بسبب ذلك معتبرين أنه على العتيبي الحفاظ على خصوصيتها.

وعلّق هؤلاء: “ما عاد فيه خصوصية. طيب أنا استفدت إيش الحين؟” و”عيب كنو معاكم إحنا وعرفنا شنو بيصير عيب الحياء شعبة من الإيمان” و”عيب و الله عيب. غريبة الهام إنسانة جداً محترمة وندها حدود. هذي جاية من وين؟!” و”إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”.

ورغم الانتقادات حقق الفيديو أكثر من 25 ألف إعجاب في مدة قصيرة جداً. ويشار إلى أن العتيبي أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت فيديو عرضت فيه اهتمام زوجها بها من خلال إحضاره الحلويات لها. وتساءل الكثير من المتابعين عما إذا كان أكلها للحلويات دليلاً على حملها.