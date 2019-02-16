رومنسية حسام حبيب مع شيرين في يوم الحب تثير غيرة الكثيرات.. خمنوا عمرها!

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -

وجه الفنان المصري حسام حبيب رسالة رومنسية إلى زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

فقد نشر عبر صفحته على “إنستغرام” صورة بالأبيض والأسود لها وعايدها لمناسبة يوم الحب.

وكتب: “كل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وانت ملكة قلبي. كل سنة وانت الهوا اللي بتنفسه والحب اللي عمري ما حسيت معناه بجد إلا معاكِ. بحبك”.

وهو ما أشعل الحساب حيث حققت الصورة والتعليق أكثر من 50 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة. وتمنى الكثير من المتابعين للفنانين حياة مديدة سعيدة معاً.

وجاء ذلك بعد الضجة التي أحدثتها النجمة بالتصريحات التي أطلقتها أثناء حلولها ضيفة على برنامج “تخاريف” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة mbc1.

وأشارت إلى أنها هي من طلبت يد زوجها وأنها عاشت ظروفاً صعبة دفعتها إلى محاولة الانتحار مرات عدة.

واعترفت أيضاً بمعاناتها من حالة الوسواس القهري وبخضوعها للعلاج من أجل التخلص منها. ولفتت إلى أن من أبرز أمنياتها في يوم ميلادها إنجاب الأولاد من حسام.