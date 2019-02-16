فنانة لبنانية تفتح النار على شمس الكويتية.. ما قصة حفلات الزفاف الوهمية والصوت المسجّل؟

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -

أطلقت الفنانة اللبنانية ميرنا طحان عدداً من التصريحات النارية التي طاولت الفنانة الكويتية شمس. وجاء ذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية.

وكشفت أنها قامت في بداية مسيرتها الفنية بالتسويق لنفسها من خلال نشر فيديوهات تمثيلية لها تظهر إحياءها بعض الأعراس غير الحقيقية. وعزت ذلك إلى عدم تلقيها مساعدات من أحد.

ولفتت إلى أن شمس فعلت الأمر نفسه ونشرت مقاطع مصورة لحفلات زفاف وهمية. ونقلت عن صديق مشترك بينهما قوله إن الأخيرة اعترفت بذلك وبأنّ صوتها في تلك الحفلات مسجل (بلاي باك).

وذكرت أن شمس منعتها من التواصل معها عن طريق خاصية “البلوك”، معلنة رفضها أن تتم المقارنة بينهما.

وقالت أيضاً إنها “شوكة في بلعوم” الفنانة الكويتية وفنانات أخريات. ولدى سؤالها عن علاقتها بالفنانة الإماراتية أحلام أجابت أنها تعرفت إليها وصدمت وأن الأخيرة ظلمت عبر مواقع التواصل. واعتبرت طحان أن الكثير من الفنانات يشعرن بالغيرة منها ويسرن على خطاها.