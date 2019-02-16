ياسمين الخطيب تتألق بفستان أحمر في أحدث طلاتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمود عاشور.

عاشور شارك محبيه في الصور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وظهرت ياسمين بطلة مميزة، حيث ارتدت اللون الأحمر الجذاب بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

المذيعة المصرية زاد تألقها من خلال بالونات محيطة بها، عكست أجواء الفلانتين، بينما وضعت ماكياج بارز واختارت تسريحة شعر تناسبها.

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج خالد يوسف، وسببت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الطرفين متسائلين عن طبيعة علاقتهما، وهو ما دفع ياسمين للكشف عن زواجها من خالد يوسف لمدة عامين قبل أن يتم الانفصال.

وكانت المفاجأة قيام خالد يوسف بتكذيب كلام ياسمين، مؤكدا أن ما تم تداوله عنه مجرد شائعات، حيث كتب، على حسابه على “تويتر”: “تعودت على حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله».

مما دفع ياسمين بعد ذلك إلى نشر المزيد من الصور من ألبومها مع المخرج خالد يوسف لتثبت بالدليل القاطع أن ما تقوله صحيح.