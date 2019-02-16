يسرا تحيي حفل افتتاح «ملتقى أولادنا الدولي» مع ذوي القدرات الخاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام في حفل افتتاح “الملتقى الدولى الثالث لفنون ذوى القدرات الخاصة أولادنا”، الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 15 حتى 22 فبراير الجاري، وذلك داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكان ضمن الحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

ومن نجوم الفن والإعلام الفنان هاني رمزي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد أبو داود، وأيمن البياع وحرمه الفنانة عبير صبري، والإعلامي محمد مصطفى شردي، والكاتبة منى رجب، وأشرف فايق، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمود قابيل، والفنانة لبنى عبدالعزيز، وغيرهم.

وقام بتقديم فقرات الحفل الفنان هاني رمزي، والمذيعة جاسمين طه، والطفلة مريم من ذوي القدرات الخاصة.

وقام الوزراء المشاركون فى حفل افتتاح الملتقى بتكريم مجموعة من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين فى العديد من المجالات وعدد من المهتمين بهم من مختلف الدول المشاركة منهم مريم عثمان مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم.

وأحيت حفل الافتتاح الفنانة يسرا التي شاركت الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في تقديم أوبريت غنائي من كلمات الشاعر أمير طعيمة نال إعجاب الجميع بالإضافة إلى بغض الفقرات الفنية للدول المشاركة.