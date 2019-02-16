أميتاب باتشان يتبرع لأسر ضحايا حادث إرهابي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يقوم ميجاستار أميتاب باتشان بالتبرع بمبلغ 5 آلاف روبية لكل عائلة من عائلات 49 من جنود قوات حفظ السلام الذين لقوا حتفهم في الهجوم الإرهابي في منطقة بولواما في جامو وكشمير.

في أسوأ هجوم إرهابي في جامو وكشمير منذ اندلاع القتال في عام 1989، صدم مفجر انتحاري يتبع منظمة “جيش محمد” يوم الخميس 14 فبراير بسيارته المحملة بالمتفجرات في حافلة تابعة لقوات الشرطة الاحتياطية المركزية على الطريق السريع جامو-سريناجار في بولواما المنطقة، مما أسفر عن مقتل 40 فردا على الأقل، وارتفع عدد القتلى إلى 49 يوم الجمعة مع سقوط عدد من الجرحى.

يعرف الممثل حاليًا “من مصادر حكومية متعددة أين وكيف سيتم توزيع المبلغ لضمان توصيله لمستحقيه، وأكد المتحدث باسم النجم السبعيني هذه الأخبار قائلًا: “نعم، سيقدم السيد باتشان 5 آلاف روبية لكل عائلة من أسر الضحايا، وحاليًا يتم اتخاذ التدابير للقيام بالأمر”.

كما ألغى ممثل “Piku” يوم الجمعة 15 فبراير، مشاركته كضيف خاص في حدث مؤسسة فيرات كولي Virat Kohli، والذي سيعقد يوم السبت.