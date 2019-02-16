والدة سلمان خان لا تستطيع استخدام سيارته الفارهة!

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

محظوظون هم الأشخاص الذين يتلقون الهدايا التي لا يحتاجونها حقا، فحسب تقارير، كانت سلمى، والدة نجم بوليوود المدلل سلمان خان، تخطط لشراء سيارة جديدة، وهي سيارة بسيطة لكنها أنيقة يمكن استخدامها في مشاويرها اليومية.

لكن منذ أن علم سلمان خان بهذا الأمر، وهو كعادته كريمًا مع عائلته ورعيته، لذلك قام بحجز وشراء سيارة دفع رباعي جديدة لوالدته من أحدث طراز من الشركة المصنعة الألمانية.

لم يكن لدى سلمى أي فكرة عن هدية ابنها، وقد فوجئت بالسيارة أمام المنزل، ولكن، السيدة -بحسب مقربين- لا تستخدم السيارة في كثير من الأحيان، حيث يقول أصدقاؤها أن عملية الصعود والهبوط من السيارة تتعبها نظرًا لارتفاعها عن الأرض، وربما تكون طويلة للغاية بالنسبة لها من أجل الدخول والخروج بسهولة.

وفي سياق آخر، يعمل خان في الوقت الحالي على اختتام تصوير مشاهد فيلم “بهارات” في أبوظبي، وهو فيلم المقرر عرضه في عيد الفطر، ويعد عمل فني بصياغة جديدة للفيلم الكوري الشهير “فيتيران”، في إطار هدنة من الأدوار الجادة التي يقدمها على التوالي منذ أكثر من 4 سنوات.

وتدور قصة الفيلم الكوري “فيتيران” في إطار كوميدي حركي حول رجل بوليس قرر مطاردة أحد اغنياء مدينته بعد علمه بنشاطات هذا الرجل الإجرامية ومحاولاته المستمرة للهروب من القانون.