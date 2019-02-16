وليمة عشاء فاخرة على شرف عيد ميلاد إبراهيم شيليكول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي إبراهيم شيليكول بعيد ميلاده في أجواء عائلية حميمة بسهرة عشاء في منزله، دعا لها أفراد أسرته، واقرب أصدقائه.

إبراهيم الذي اكمل عامه الـ37 تلقى تهاني محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما انتشرت صوراً من وليمة العشاء التي جهزها النجم التركي لعائلته، وهي اللقطات التي عكست مدى سعادته وسط أهله.

من ناحية أخرى، عُرض لإبراهيم شيليكول حديثاً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي يشارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.

يُذكر أن إبراهيم شيليكول بدأ حياته المهنية كلاعب كرة سلة، ثم دخل مجال عروض الأزياء، لينطلق بعدها في عالم الشهرة والنجومية من خلال اقتحامه للتمثيل، حيث شارك في عدة أفلام ومسلسلات أشهرها، فيلمي «باتوراي»، «السلطان الفاتح»، ومن أعماله الدرامية البارزة «حب أبيض وأسود»، «الرحمة»، «ردة فعل».

على الجانب الشخصي، تزوج إبراهيم شيليكول من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017، حيث ارتبط قبلها عاطفياً بالفنانة التركية سينيم كوبال، إلا أن هذه العلاقة لم تكلل بالنجاح، وانفصل النجمان بعد فترة قصيرة، كما احتفلت سينيم بزفافها على النجم التركي كينان أميرزالي مايو 2016.