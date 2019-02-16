طرح الملصق الدعائي الأول لفيلم «ضغط عالي» لنضال الشافعي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر المخرج عبدالعزيز حشاد صورة للأفيش الدعائي الأول لفيلمة الجديد الذي يحمل اسم «ضغط عالي» للفنان المصري نضال الشافعي، وذلك في إطار الحملة الدعائية للعمل، المنتظر عرضه قريبًا، ولم يكشف موعد عرضه بالتحديد حتى الآن.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى حول شخصية شاب يتمتع بشحنة كهربائية عالية تسرى بداخله، ويحاول استغلالها في حل الأزمة الخاصة بانقطاع الكهرباء بشكل متكرر.

وكان المخرج عبد العزيز حشاد، قد قرر استئناف تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “ضغط عالي”، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات تقريبا، بسبب بعض الظروف الإنتاجية الصعبة،.

ويجسد نضال الشافعى ضمن أحداث العمل شخصية حسين الصالح الذي يتعرض لأزمات متلاحقة يوميا بشكل كوميدى،ومن المقرر أن يتم التصوير بالديكور الأساسي للفيلم بالسادس من أكتوبر، كما يستمر طاقم العمل في التصوير لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، يتنقلون خلال هذه الفترة بين عدة ديكورات، وتريد الشركة المنتجة عرض الفيلم عقب انتهاء موسم عيد الأضحى القادم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نضال الشافعي وآيتن عامر وهالة فاخر ولطفي لبيب وعبدالله مشرف، وآخرون، وتأليف محمود صابر وإخراج عبد العزيز حشاد.