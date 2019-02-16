أنجلينا جولي تحتفل بعيد الحب وحيدة .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي بعيد الحب بمفردها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام، حيث نشرت لها صورة وهي تحتفل بعيد الحب بفستان أحمر مثير ذو أكمام طويلة.

وظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 43 عاما، علي تسريحة شعر مشدودة للخلف، كما انها اعتمدت علي مكياج بألوان النيود الهادئة لتبدو في منتهى الروعة.

وكانت النجمة العالمية قد تابعت خلال الفترة الماضية تطورات قضية حضانة أبنائها الستة مع طليقها براد بيت، حيث التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للنجم العالمي، أثناء خروجه من مكتب المحامي الخاص به لمتابعة القضية.

وكانت جريدة الديلي ميل البريطانية قد كشفت تطورات الاجتماع بين براد بيت، ومحاميه والذي استمر لـ 3 ساعات متواصلة، بينما ظهر النجم العالمي وهو يلوح بعلامة إعجاب أثناء خروجه من المكتب، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع روحه المعنوية والتوصل لحل بشأن قضية الحضانة مع أنجلينا جولي.

ومن جانبها أضافت الصحيفة أن أنجلينا جولي تمكنت من التخفي من عدسات الكاميرات والفرار دون أن يراها أحد أثناء خروجها من مكتب المحامي، بعد أن توصل الثنائي الشهير لحل وسط بأن يتم تقسيم الحضانة بينهما من أجل مصلحة أبنائهم النفسية.