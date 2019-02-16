خطوبة كاتى بيري وأورلاندو بلوم

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة كاتى بيرى، ارادت أن تكشف عن خبر خطوبتها لجمهورها ومتابعيها، حيث قامت مؤخرا، بنشر صورة لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام مع النجم البريطاني المعروف أورلاندو بلوم وبيدها خاتم.

النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، كتبت تعليقا على الصورة وقالت: “full bloom”، أى أنهما فى قمة ازدهارهما أو المقصود بها لقب النجم خطيبها “Orlando Bloom”، وكانت بالخلفية البلالين التى أحضرها أورلاندو بلوم لها وكانت تظهر الخاتم فى المقدمة.

ووفقا لموقع Access فقد تقدم أورلاندو بلوم لخطبة المطربة كاتى بيرى، يوم الخميس 14 فبراير، وهو اليوم العالمى لعيد الحب، وقدم لها بالونات باللون الأحمر على شكل قلب ومعها خاتم الخطوبة.

والجدير بالذكر أنه بعدها نشرت والدة كاتى بيرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” منشورا كتبت فيه: “شوفوا مين اللى اتخطب النهاردة فى يوم الفلانتين”.