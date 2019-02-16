وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الوسط الفني البحريني بوفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر عن عمر يناهز الـ 62 عاماً، بعد صراع طويل من مرض الكلى.

الفنان البحريني الراحل كانت قد تدهورت حالته الصحية مؤخرا على إثر معاناته من مرض في الكلى، حتى أعلن موته صباح الجمعة 15 فبراير.

يذكر أن منار، ابنة الفنان الراحل، كانت قد أعلنت منذ فترة عن خضوع والدها للعلاج، وأنه أجرى فحوصات طبية بعد شعوره بالتعب، ولكن لم يمر الكثير من الوقت حتى وافته المنية.

وكان إبراهيم بحر يتحامل على مرضه ويواصل تصوير أعماله الفنية ، حيث أنه كان يشارك في مسلسل “حكايات ابن الحداد”، ولكن القدر لم يمهله حتى يكمل تصويره.

وإبراهيم بحر هو الشقيق الأكبر للمطرب الراحل علي بحر، وهو ممثل ومخرج مسرحي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وتقلد منصب رئيس الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية كمخرج وممثل، ومنها “حسن ونور السنا” و”بحر الحكايات” و”نورة”، ومن المسرحيات: “مسرحية السيد” و”سوق المقاصيص” و”مسرحية درب العدل” وغيرها.