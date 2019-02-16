جومانة مراد رُزقت بمولودها الأول

بعد خمس سنوات، رُزقت الممثلة السورية جومانة مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو بطفلهما الأول “محمد”.

ونشرت “مراد” على حسابها على انستغرام صورة ليدها ويد زوجها والطفل من داخل المستشفى معلنة قدوم مولودهما الأول. وكتبت “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد، أسأل الله ان يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا ويرزقنا بره ويبلغ اشده ويجعله من عباده الصالحين آمين”.

وكانت جومانة مراد قد لفتت الى أنه لا يوجد شعور تعيشه المرأة أجمل وأحلى وأكبر من إحساس الأمومة، واكدت انها “طايرة من الفرحة بخبر حملها”.

ولفتت الى انها سجدت وصلّت. وانها منذ أن تزوجت من المحامي ربيع بسيسو قبل خمس سنوات وهي تحاول الإنجاب.