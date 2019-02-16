بريانكا شوبرا حامل؟

على وقع الإشاعات التي تحدثت عن حملها بطفلها الأول، وصلت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا برفقة زوجها المغني الأميركي نيك جوناس الى نادي الفنون في مايفير.

وكان موقع TMZ قد اشار ان “شوبرا” (36 عاماً) تنتظر طفلها الاول بعد ثلاثة اشهر من الزواج، الا ان وسائل اعلام غربية لفتت ان بريانكا شوهدت وهي تشرب الشامبانيا برفقة بعض الاصدقاء وزوجها في أحد المطاعم ما يثير الشكوك حول صحة حملها.

نشير ان “شوبرا” كانت قد حضرت العرض الأول لفيلمها الجديد “Isn’t It Romantic” في مدينة لوس أنجلوس في اميركا.

وكانت شوبرا قد تزوجت من جوناس (26 عاماً) في ولاية راجيستان في حفل أقيم في كانون الاول 2018، ارتدت خلاله شوبرا فستان زفافها من تصميم رالف لورين، حيث وصل طول طرحته إلى نحو 75 قدمًا.