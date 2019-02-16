شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يتزوج 4 نجمات من زمن الفن الجميل.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أكرم حسنى، عن فتاة أحلامه من الفنانات، لو كان موجودا فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وقال حسنى، خلال ندوة الخليج 365، إنه كان يتمنى الزواج من الفنانات زبيدة ثروت ومريم فخر الدين ومديحة سالم وهالة فؤاد، مؤكدا أنه اختارهن نظرا لملامحهن الطفولية البريئة. وبسؤال ساخر لـ"أكرم": لو هتختار واحدة فيهم تعمل مشهد كليوباترا ويلدغها التعبان حقيقى.. توافق؟.. رد أكرم: "أنا لو قاعد مع الأربعة دول هقفل عليهم ومش هسمح لأى حد يلمسهم نهائى.. عشان مش هيكون عندى وقت أرد".

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