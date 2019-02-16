شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة آل باتشينو بسرطان المعدة شائعة جديدة انتشرت بسرعة هائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم العالمى آل باتشينو ضحية الشائعات، حيث انتشرت عدة تقارير تؤكد أن نجم هوليوود الشهير البالغ من العمر 78 عاما مصاب بسرطان المعدة، وهو الخبر الذى أثار الكثير من الجدل بين عشاقه ومحبيه، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أكد أن ما يتردد ما هو إلا شائعات كاذبة، وقد تواصل الموقع مع المتحدث باسم آل باتشبنو ليؤكد أن النجم بحالة صحية جيدة ولديه جدول أعمال مزدحم جدا.

بدأت الشائعة بنشر موقع "National Enquirer" تقريرا يؤكد أن آل باتشينو شوهد فى زيارة لطبيب أمراض الجهاز الهضمى فى بيفرلى هيلز خلال الشهر الماضى، وأكد أحد المصادر للموقع أن طبيب النجم الشهير يؤكد أنه يعانى من مرض يهدد حياته.

وأشار المصدر للموقع إلى أن آل باتشينو له تاريخ طويل فى التدخين، ومشاكل فى الأمعاء إضافة لمرض السكرى، وهذا يعرضه للإصابة بالسرطان".