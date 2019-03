شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتزالها التمثيل.. ميجان ماركل تعود للسينما "إجبارى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من اعتزالها التمثيل بعد زواجها من الأمير هارى، عادت ميجان ماركل دوقة ساسكس، للسينما بفيلم شاركت فيه منذ 8 سنوات.

وبحسب موقع HOllywoodreporter، فإن دوقة ساسكس عادت للسينما بفيلم "The Boys & Girls Guide to Getting Down"، الذى تم إصداره منذ 8 سنوات برغبة من الشركة المنتجة للفيلم لعرضه فى شاشات سينمات أمريكا الشمالية فقط.

بعرض الفيلم مرة أخرى أجبرت دوقة ساسكس على العودة لشاشات السينما بالفيلم الذى عرض لأول مرة فى 2011، بالرغم من توقفها عن التمثيل، وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من العزاب في العشرينيات، يقضون ليلة جامحة في مدينة لوس أنجلوس، ومن بينهم ميجان ماركل، التي تجسد فتاة شخصية اسمها "دانا"، ويأتى هذا فيما ينتظر أن تستقبل ماركل طفلتها الأولى من الأمير هارى فى أبريل المقبل، بعد زواجهما فى مايو الماضى واعتزالها التمثيل.