شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم تكرم جورج سيدهم بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الداعم الرئيسى والرسمى لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بمجلس إدارته المكون من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسا شرفيا والمخرج مازن الغرباوى رئيس ومؤسس المهرجان والدكتورة إنجى البستاوى المدير التنفيذى، وتم خلال اللقاء وضع اللمسات النهائية واستعراض كل التحضيرات، وأكدت الوزيرة على حضور افتتاح الدورة الرابعة، خاصة أن حضورها يثرى المهرجان ويمنحه البريق، كما أشار رئيس المهرجان.



وزيرة الثقافة مع ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وتم الاتفاق على العديد من المفاجآت التى ستعلن قريبا، ومن ضمنها اختيار الفنان الكبير والقدير جورج سيدهم حاملا لاسم الدورة الرابعة، والذى ستكرمه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال حفل الافتتاح عن مسيرته المسرحية الزاخرة بالأعمال الكوميدية المهمة.



تكريم النجم جورج سيدهم في الدورة الرابعة بمهرجان شرم الشيخ والتي تحمل اسمه

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة دعم الشباب لأنهم يمثلون قوة مصر الناعمة التى تشكل وجدان المستقبل، وقالت إن تسليحهم بالثقافة مهم جدا فهم عماد الحاضر ويُعتبرون الركيزة الأساسية فى تقدّم وبناء كل مجتمع فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذى يعيشون فيه ويستطيع الشباب من خلال التعاون بين بعضهم البعض على الرقى بالمجتمع، وحث الآخرين على المشاركة الفعالة فى تقدّمه كما أنّ هذا الدور الذى يلعبه الشباب ينعكس إيجابياً على معارفهم، وزيادة تأثرهم وتأثيرهم بالآخرين ومهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يعد رابطا مهما للتواصل وتبادل الخبرات بين الشباب من كل أنحاء العالم.



وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والفنانة القديرة سميحة ايوب

يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، إلا أنه عقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى).



وزيرة الثقافة ستكرم النجم جورج سيدهم في افتتاح الدورة الرابعة

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ جنوب سيناء، واللواء خالد فودة.