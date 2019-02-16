سوزان نجم الدين: سعيدة بالتعاون مع حمادة هلال في "ابن أصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "ابن أصول"، وبالتعاون مع الفنان حمادة هلال وشركة سينرجي، والمخرج محمد بكير والكاتب أحمد محمود أبو زيد. وبدأت سوزان تصوير مشاهدها في العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وأكدت في بيان صحفي أن الدور مختلف عن الأدوار التي قدمتها في أعمالها السابقة، وتعتبره إضافة لمشوراها الفني، مثنية على الورق واهتمامه بالتطرق لقضايا إنسانية. "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج محمد بكير.

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