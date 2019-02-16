علاقتي بـ"الهواري" وأولادنا لن تهتز وهذا عمر ابني الأكبر.. تصريحات غادة عادل لـ"سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الفنان أمير كرارة في حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين"، الذي يقدمه على قناة ON E، الفنانة غادة عادل والفنان اللبناني مروان خوري، وناقشوا الصورة التي وصلت عليها العلاقة بين الرجل والمرأة، والفرق بين الوضع الحالي وما كانت عليه العلاقات قديمًا، وقدم مروان باقة متنوعة من أشهر أغانيه الرومانسية، منها "كل القصايد" و"لو". وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما جاء من تصريحات على لسان الضيفين..

قالت غادة إن سعادة المرأة مع الرجل مرهونة بأن يتخلى عن أنانيته، ويتسم بالإخلاص، ولا يتغير في معاملته معها، لافتة إلى أن المرأة تحب دائمًا الشعور بأنها مرغوبة "انتوا بتتغيروا بعد الجواز، بتحسوا ان الست خلاص مضمونة وموجودة فعادي بقى"، مؤكدة أن الرجل هو الذي يقود العلاقة.

وشدد مروان على أن الزواج خطوة ضرورية لكنه وصفها بالصعبة، موضحًا "اللي كان بيخللي الزواج يستمر رغم كل الضغوطات، أن المرأة تضحي، هلأ المرأة تغير وضعها صار عندها شغل، اكتفاء مادي، ومركزها مش بحاجة لدعم الراجل في كل شيء، لذلك صار قرارها أسهل إنها لو مش راضية عن الوضع تنفصل".

واعتبرت غادة أن أغلب المشاكل في العلاقات الزوجية سببها أن الرجال غير مخلصين "مفيش إخلاص الراجل عمره ما بيبقى مخلص الست دايمًا مخلصة".

وقالت غادة إن لديها خمسة أبناء، وإنها سعيدة بالأسرة التي كونتها مع زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، وأوضحت "ابني الكبير عنده 21 سنة وبنتي 20 سنة، بقالي سنة ونص منفصلة، احنا أصدقاء زي ما احنا، رحتله العرض بتاعه، دلوقتي بقينا أصحاب اكتر مما كنا متجوزين بس مع الوقت والعيال شوية اتفقنا اننا لو بعدنا هنكون مرتاحين اكتر، أنا ومجدي والعيال كيان كبير مفيش حاجة هتهزه ومحدش عارف بكرا فيه ايه".

وأضافت غادة "بعد الانفصال في سنة ونص شفت كل حاجة، وقررت أقف على رجلي بسرعة تاني، انا لوحدي أم لخمس عيال مهما كان مجدي في حياتي فمش زي الأول، قررت أبقى قوية ومفيش حاجة تهزني".

وقال مروان "أمهاتنا وستاتنا قبل كانوا كتير بيضحوا، فيه أنانية في العلاقات الآن، العلاقات عمومًا ساءت بين الرجل والمرأة"، وتابع "بالتركيبة الطبيعية الرجل أناني، الزواج هو اللي بيحول العلاقة لمطرح أصعب. أنا متجوزتش لاني رومانسي".