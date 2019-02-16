يحيى الفنان العراقي كاظم الساهر مساء اليوم حفلا فنيا، فى مدينة العلا على مسرح المرايا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة وذلك بمناسبة عيد الحب. وقدم ” الساهر” عدد من الأغاني منها ” سلامي , وأحبيني” وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها.

وأشاد الفنان كاظم الساهر في لقاء له مع قناة ” أم بي سي” – قبل انطلاق الحفل- بمحافظة العلا . قائلا: “الجبال والصحراء في العلا كأنها منحوتة بطريقة غريبة .. فالحقيقة هي متعة للنظر ” . وحول شعوره بالتواجد على مسرح مرايا ومهرجان طنطورة. قال : “الساهر ” : ” شكرا على الدعوة التي وجهتها لي السعودية.. وشرف لي أن أغني .. اليوم ستكون ليلة مختلفة تماما …. وإن شاء الله تكون ليلة جميلة “.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “كاظم الساهر” يشعل حفلا غنائيا في “العلا” بمناسبة عيد الحب .. وهكذا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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