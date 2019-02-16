بالصور.. زاب ثروت يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

كتبت - إيمان محمد

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى حفلًا غنائيًا جديدًا للفنان زاب ثروت ومجموعة من الفنانين منهم أمير عيد ومنة حسين وعبدالرحمن رشدي، وذلك بقاعة النهر.

وفى البداية صعد الحفل الفنان عبدالرحمن رشدى والذى قدم بمشاركة معتز ماضى العازف المميز أغنية "إنتى بالنسبالى الدنيا"، صعد بعدها زاب وقدم أغنيات

من ألبومه الأخير بالإضافة إلى مزيج من الأغنيات الأخرى التى سُجلت باسمه والتى بدأها بأغنيات (المدينة والحرب و25 ولو تسمعينى وفارس وشيتوس)، فيما قدمت الفنانة منة حسين أغنية "مين السبب" بمشاركة ثروت.

فيما جاء أمير عيد ليقدم

أغنياته (فى الغربة وفى السما) وسط هتافات الحضور، أمّا عن هوارى فقد كان من مفاجآت الحفل وهو العازف الأساسى لفريق كايروكى وقدم أغنيات (ماعاد صغيرًا ولو تسمعينى).

واستكمل زاب حفلته بعدها بأغنيات (الغربة وفى السما والصحاب ودنيا والسعادة والمدينة ونور)، وبهذا سجل زاب حفلًا مميزًا والذى يُعتبر السابع له الذى يقدم خلاله ألبومه "المدينة" وسط جمهور وأحضان ومحبى ساقية الصاوى.