إيناس عبدالدايم تكرم جورج سيدهم حامل اسم الدورة الـ 4 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كتبت - إيمان محمد

التقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الداعم الرئيسي والرسمي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمجلس إدارته المكون من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسا شرفيا والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان والدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي، وتم خلال اللقاء وضع اللمسات النهائية واستعراض كافة التحضيرات وأكدت الوزيرة علي حضور افتتاح الدورة الرابعة خاصة أن حضورها يثري المهرجان ويمنحه البريق كما أشار رئيس المهرجان.

وتم الاتفاق علي العديد من المفاجآت والتي ستعلن قريبا ومن ضمنها اختيار الفنان الكبير والقدير جورج سيدهم حاملا لاسم الدورة الرابعة والذي ستكرمه وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم خلال حفل الافتتاح عن مسيرته المسرحية الزاخرة بالأعمال الكوميدية المهمة.

وخلال اللقاء أكدت معالي الوزيرة دعم الشباب لأنهم يمثلون قوة مصر الناعمة التي تشكل وجدان المستقبل وقالت إن تسليحهم بالثقافة مهم جدا فهم عماد الحاضر ويُعتبرون الركيزة الأساسية في تقدّم وبناء كل مجتمع فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذي يعيشون فيه ويستطيع الشباب من خلال التعاون بين بعضهم البعض على الرقي بالمجتمع، وحث الآخرين على المشاركة الفعالة في تقدّمه كما أنّ هذا الدور الذي يلعبه الشباب ينعكس إيجابيا على معارفهم، وزيادة تأثرهم وتأثيرهم بالآخرين ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعد رابط مهم للتواصل وتبادل الخبرات

بين الشباب من كل أنحاء العالم.

يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938 و التحق بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، إلا أنه عقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يادكتور) و(المتزوجون) و(حب في التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى في الحي الشرقي)

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب خالد فودة.