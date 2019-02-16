أعلن الفنان تامر حسني، عن تأجيل طرح كليب "ناسيني ليه" وتقدم باعتذار لجمهوره مؤكدًا أن انتظارهم لن يطول وسيتم إطلاقه غدًا، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب تامر عبر حسابه: "أنا آسف يا جماعة وبعتذر كل العذر عن عدم إصدار كليب ناسيني ليه اليوم لظروف فعلا خارجة عن إرادتنا ولكن لضمان جودة الأغنية والارتقاء
يذكر أن أغنية "ناسيني ليه" من ألبوم تامر حسني الجديد عيش بشوقك، وهو أول ألبوم من إنتاجه، كان قد طرحه منتصف شهر يوليو الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعتذر لجمهوره عن طرح "ناسيني ليه" ويحدد موعد جديد لإطلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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