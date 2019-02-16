تامر حسني يعتذر لجمهوره عن طرح "ناسيني ليه" ويحدد موعد جديد لإطلاقه

كتبت - إيمان العوضي :

أعلن الفنان تامر حسني، عن تأجيل طرح كليب "ناسيني ليه" وتقدم باعتذار لجمهوره مؤكدًا أن انتظارهم لن يطول وسيتم إطلاقه غدًا، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب تامر عبر حسابه: "أنا آسف يا جماعة وبعتذر كل العذر عن عدم إصدار كليب ناسيني ليه اليوم ‬لظروف فعلا خارجة عن إرادتنا ولكن لضمان جودة الأغنية والارتقاء

بأعلى مستوى تستحقوا أن تشاهدوه ‬وإن شاء الله سيتم إصداره غدا".يذكر أن أغنية "ناسيني ليه" من ألبوم تامر حسني الجديد عيش بشوقك، وهو أول ألبوم من إنتاجه، كان قد طرحه منتصف شهر يوليو الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.