بعد تصدره الإيرادات 3 أيام علي التوالي.. نادي الرجال السري يطيح بـ قصة حب للمركز الثاني

فيلم قصة حب

كتبت - إيمان العوضي :

تصدر فيلم "قصة حب"، المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر منذ أول يوم عرض له، الأربعاء 13 فبراير وحتي أمس الجمعة، محققًا مليون و18 ألفًا جنيهًا، ليأتي فيلم "نادي الرجال السري" للفنان كريم عبدالعزيز ويطيح به الي المركز الثاني.

يشار إلي أن فيلم قصة حب تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث لحبيبها يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، تأليف وإخراج

عثمان أبو لبن.وجدير بالذكر أن هناك 9 أفلام تتنافس على إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية و هي "نادي الرجال السري، قصة حب، 122، الضيف، عيش حياتك، عمر خريستو، البدلة، قرمط بيتمرمط، ساعة رضا".

شاهد تريلر فيلم قصة حب من هنا..

