قبل ساعات من انطلاقه.. تفاصيل الموسم الجديد لـ"Arabs Got Talent"

كتبت - إيمان محمد:

يستعد كل من الفنان أحمد حلمي والإعلامي علي جابر، والفنانة نجوى كرم، لعرض أولى حلقات برنامج المواهب "Arabs Got Talent"، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، على

قناة "إم بي سي مصر".

يشار إلى أن الحلقات الـ6 الأولى تمثل بمجملها المرحلة الأولى التى تسبق انطلاق مرحلة العروض

المباشرة، ويرافق مقدما البرنامج قصى خضر وريا أبى راشد، المشتركين لحظة بلحظة عبر جميع مراحل البرنامج وصولا إلى حلقته الختامية.

يذكر أن أول موسم من البرنامج كان قد عرض عام 2011 وفاز بلقبه المصري عمرو قطامش.