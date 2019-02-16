يستعد كل من الفنان أحمد حلمي والإعلامي علي جابر، والفنانة نجوى كرم، لعرض أولى حلقات برنامج المواهب "Arabs Got Talent"، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، علىقناة "إم بي سي مصر".
يشار إلى أن الحلقات الـ6 الأولى تمثل بمجملها المرحلة الأولى التى تسبق انطلاق مرحلة العروض
يذكر أن أول موسم من البرنامج كان قد عرض عام 2011 وفاز بلقبه المصري عمرو قطامش.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاقه.. تفاصيل الموسم الجديد لـ"Arabs Got Talent" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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