شاهدوا بيوم الحب.. كيف احتفل عمرو دياب مع دينا الشربيني أم من دونها؟

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 01:54 مساءً -

أشعل الفنان المصري عمرو دياب “إنستغرام” من خلال نشره مقطع فيديو أرفقه بوسم (هاشتاغ) “عيد حب سعيد”.

وتضمن المقطع المصور فيديو كليب أغنية “معاك قلبي” الذي حقق أكثر من 644 ألف مشاهدة.

وانطلقت على إثر ذلك موجة من التعليقات التي أعرب من خلالها المتابعون عن إعجابهم بالهضبة وما يقدمه من أعمال فنية، إلا أن آخرين أعادوا إلى الواجهة علاقته بالممثلة دينا الشربيني وتساءلوا عما إذا أمضى يوم الحب برفقتها.



ومما جاء في تعليقاتهم: “عمرو زمانه بيحتفل في باريس دلوقتي” و”الراجل قاعد يقول معاك قلبي، معاك قلبي هيكون اسمها ايه يعني؟” و”معقول هيدا الجمال يغني الغنية لدينا؟” و”أكيد تقصد دينا”.

ويشار إلى أنّ الفنان يعتزم إحياء حفل في 22 شباط (فبراير) الجاري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويذكر أنه وقع مؤخراً اتفاقية مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية من أجل إقامة حفلات عدة فيها خلال العامين الحالي والمقبل.